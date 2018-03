US Sanctions Libyan Oil Smugglers

By John Lee.

The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has sanctioned six individuals, 24 entities, and seven vessels for threatening the peace, security, or stability of Libya through the illicit production, refining, brokering, sale, purchase, or export of Libyan oil or for being owned or controlled by designated persons.

The full list is shown below:

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed (a.k.a. ARAFA, Ahmed; a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassab; a.k.a. ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan; a.k.a. SELEM, Ahmed Conami), 22 Mensija Street, San Gwann, Malta; 8, Simoha, Alexandria, Egypt; DOB 04 Jan 1976; POB Egypt; nationality Egypt; citizen Egypt; alt. citizen Malta; Gender Male; National ID No. 46447A (Malta) (individual) [LIBYA3].

BEN KHALIFA, Fahmi (a.k.a. AL IDRISI, Fehmi Abu Zaid Salem; a.k.a. BEN KHALIFA, Fahmi Mousa Saleem; a.k.a. BIN KHALIFA, Fahmi; a.k.a. SALEM, al Idrisi Fehmi Abu Zaid; a.k.a. “Fahmi Slim”; a.k.a. “King of Zawarah”), Sarage El Islam, Tripoli, Libya; Zuwarah, Libya; DOB 02 Jan 1972; nationality Libya; Gender Male; National ID No. 560147C (Libya) (individual) [LIBYA3].

DEBONO, Darren, 3 Saint Joseph, Saint Anthony Street, San Gwann, Malta; 22 Mensija St., San Gwann, Malta; DOB 09 Jan 1974; nationality Malta; citizen Malta; Gender Male; Passport 1071341 (Malta); National ID No. 049474M (Malta) (individual) [LIBYA3].

DEBONO, Gordon, 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta’Paris, Birkirkara, Malta; DOB 07 May 1974; POB Malta; nationality Malta; Gender Male; Passport 354841 (Malta); National ID No. 234574M (Malta) (individual) [LIBYA3].

GRECH, Rodrick (a.k.a. GRECH, Roderick), Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala – Gozo, Malta; DOB 12 Aug 1981; nationality Malta; citizen Malta; Gender Male; Passport 1172183 (Malta); National ID No. 0476781M (Malta) (individual) [LIBYA3].

MICALLEF, Terence (a.k.a. MICALLEF, Terrence), 31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta; DOB 25 Jan 1985; POB Malta; nationality Malta; citizen Malta; Gender Male; Passport 1018185 (Malta) issued 01 Sep 2011; National ID No. 087385M (Malta) (individual) [LIBYA3].

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

ADJ TRADING LIMITED (f.k.a. ADJ SWORDFISH LIMITED; a.k.a. ADJ TRADING), 22 Mensjia Street, San Gwann SGN 1608, Malta; PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands; D-U-N-S Number 52-023-7366; Tax ID No. 18589120 (Malta); Trade License No. C 41310 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Darren; Linked To: ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed; Linked To: BEN KHALIFA, Fahmi).

ANDREA MARTINA LIMITED, 22 Mensija Road, San Gwann SGN 1608, Malta; D-U-N-S Number 52-024-7549; Tax ID No. 18589029 (Malta); Trade License No. C 41309 (Malta); Company Number 5886249 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Darren).

ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED (f.k.a. PAR EXCELLENCE LIMITED), 18, Drive 41, Tumas Galea Street, Ta’ Paris, Birkirkara BKR 04, Malta; D-U-N-S Number 52-028-0154; V.A.T. Number MT14324830 (Malta); Tax ID No. 14324830 (Malta); Trade License No. C 19763 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

GORGE LIMITED, Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta; D-U-N-S Number 53-400-4151; Trade License No. C 76400 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

HI-LOW PROPERTIES LTD., The Business Centre, Valley Road, Msida MSD 9060, Malta; D-U-N-S Number 52-024-2258; Trade License No. C 38094 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

INOVEST LIMITED (f.k.a. LEISURE HOLIDAYS LIMITED), 18, Drive 41, Tumas Galea Street, Ta’Paris, Birkirkara BKR 04, Malta; D-U-N-S Number 52-023-9744; V.A.T. Number MT14324921 (Malta); Tax ID No. 14324921 (Malta); Trade License No. C 19766 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

KB INVESTMENTS LIMITED, Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower, Portomaso Avenue, St Julians STJ 4011, Malta; D-U-N-S Number 53-399-9713; Trade License No. C 72745 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

KB LINES LIMITED (a.k.a. KB LINES LTD.), Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians STJ 4011, Malta; D-U-N-S Number 53-400-0843; V.A.T. Number MT23058705 (Malta); Tax ID No. 23058705 (Malta); Trade License No. C 73647 (Malta); Company Number 5905876 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

KRAKERN LIMITED, Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta; D-U-N-S Number 53-400-4559; Trade License No. C 76398 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

MALTA DIRECTORIES LTD., The Business Centre, Valley Road, Msida MSD 9060, Malta; Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta; D-U-N-S Number 53-499-4520; V.A.T. Number MT15561628 (Malta); Tax ID No. 15561628 (Malta); Trade License No. C 25186 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

MARIE DE LOURDES COMPANY LIMITED, 22 Mensija Street, San Gwann SGN 1432, Malta; D-U-N-S Number 52-023-7373; Tax ID No. 21195703 (Malta); Trade License No. C 58194 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Darren).

MOTORCYCLE ART LTD., 18 Drive 41, Thomas Galea Street, Ta’ Paris, Birkirkara, Malta; D-U-N-S Number 52-024-7665; V.A.T. Number MT18975718 (Malta); Tax ID No. 18975718 (Malta); Trade License No. C 44063 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

MR HANDYMAN LTD, The Business Centre, Valley Road, Msida MSD 9060, Malta; D-U-N-S Number 36-025-1842; V.A.T. Number MT16905829 (Malta); Tax ID No. 16905829 (Malta); Trade License No. C 32519 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

OCEANO BLU TRADING LIMITED (f.k.a. PESCA MEDITERRANEA LIMITED), Flat 2, Merill Court, Fuxa Street, San Gwann SGN 1308, Malta; D-U-N-S Number 52-023-2342; V.A.T. Number MT21195831 (Malta); Tax ID No. 21195831 (Malta); Trade License No. C 58157 (Malta) [LIBYA3].

PETROPARK S.R.L., Via Giovanni Lavaggi 152, Augusta (Siracusa) 96011, Italy; Via Unione Sovietica 4, Siracusa 96100, Italy; D-U-N-S Number 33-843-5672; V.A.T. Number IT08497661002 (Italy); Tax ID No. 08497661002 (Italy); Trade License No. SR 140256 (Italy) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

PETROPLUS LTD (a.k.a. PETRO PLUS LIMITED; f.k.a. TIKO TIKO LTD.), Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower, Portomaso Avenue, St. Julians STJ 4011, Malta; D-U-N-S Number 52-024-2307; V.A.T. Number MT20084637 (Malta); Tax ID No. 20084637 (Malta); Trade License No. C 50905 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

S-CAPE LIMITED, Level 8, Office 5B Portomaso Business Tower, St. Julians STJ4011, Malta; D-U-N-S Number 53-400-5153; Trade License No. C 77446 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

S-CAPE YACHT CHARTER LIMITED, Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta; D-U-N-S Number 53-400-5656; V.A.T. Number MT23786021 (Malta); Tax ID No. 23786021 (Malta); Trade License No. C 77444 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

SCOGLITTI RESTAURANT, 8, Boat Street Marsamxett, Valletta, Malta; Website www.scoglittimalta.com [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Darren).

SEABRASS LIMITED, Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta; D-U-N-S Number 53-400-4431; Trade License No. C 76394 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

TARA LIMITED, Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta; D-U-N-S Number 53-400-4252; Trade License No. C 76396 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

THE BUSINESS CENTRE LTD. (a.k.a. THE BUSINESS CENTRE LIMITED), The Business Centre, Valley Road, Msida MSD 9060, Malta; D-U-N-S Number 56-556-9269; V.A.T. Number MT11366525 (Malta); Tax ID No. 11366525 (Malta); Trade License No. C 17918 (Malta) [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Gordon).

TIUBODA OIL AND GAS SERVICES (a.k.a. TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC; a.k.a. TIUBODA OIL SERVICES LIMITED), Al Nasr Street, Tarabulus, Tripoli 82874, Libya; Tax ID No. 18571; Trade License No. 41992 (Libya); License 4541992 [LIBYA3].

WORLD WATER FISHERIES LIMITED (f.k.a. IL-BRAZZOL), 10 Quarry Garage, Gharghur, Malta; 22 Mensija Road, San Gwann SGN 1432, Malta; 6/13, Ibragg road, Tal-Balal, Swieqi, Malta; D-U-N-S Number 56-558-7594; V.A.T. Number MT15388917 (Malta); Trade License No. C 24129 (Malta); Company Number 4220856 [LIBYA3] (Linked To: DEBONO, Darren).

The following vessels have been added to OFAC’s SDN List:

BONU 5; Vessel Registration Identification IMO 15411 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: ANDREA MARTINA LIMITED).

MARIE DE LOURDES (9HB3103) Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 8688171; MMSI 249000882 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: WORLD WATER FISHERIES LIMITED).

MARIE DE LOURDES I (9HB3737) Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 8688183; MMSI 248000368 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: WORLD WATER FISHERIES LIMITED).

MARIE DE LOURDES V (a.k.a. MDL 5) (9HB5604) Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 9809277; MMSI 215000818 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: WORLD WATER FISHERIES LIMITED).

PROGRES (a.k.a. OZEL 2) (9HB4398) Malta flag; Other Vessel Flag Tanzania; alt. Other Vessel Flag Trinidad and Tobago; Other Vessel Call Sign 5IM713; Vessel Registration Identification IMO 8023670 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: ANDREA MARTINA LIMITED).

THEODOROS; Vessel Registration Identification IMO 6421660 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: ADJ TRADING LIMITED).

ZEUS (9H5319) Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 04714 (vessel) [LIBYA3] (Linked To: ANDREA MARTINA LIMITED).

(Source: OFAC)